Açıkalın’ın annesi Melahat Açıkalın, duruşmada, kızının çok kötü darbedildiğini ve yüzünde kan izleri bulunduğunu belirterek, “Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı. Kızım banyoya gidip kendini kilitlediğinde bile yanında duran silah A.D.’nin elindeydi” dedi.

Olayda, çiftin 2 çocuğu ve Açıkalın’ın annesi evde bulunuyordu. İddiaya göre, tartışma sırasında A.D. silahını evdekilere doğrultarak tehditler savurdu. Açıkalın, silahı A.D.’nin elinden alarak banyoya kaçtı ve burada yaşamına son verdi.

Dava Süreci ve İddialar



Açıkalın ailesi, kızlarının intiharından önce darbedildiğini belirterek, sanığın “İntihara yönlendirme” suçundan yargılanması için başvuruda bulundu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Açıkalın’ın kendi iradesiyle intihar ettiğini belirterek takipsizlik kararı verdi.

Sanık A.D., duruşmada üzerine atılan suçlamaları reddetti ve olayı anlatırken, yaşanan kargaşada Açıkalın’ın silahı elinden alıp banyoya gittiğini iddia etti.

Açıkalın’ın oğlu E.O. ise, annesinin A.D.’nin şiddetinden önce silahı kaptığını ve kendini banyoya kilitlediğini anlattı.

Duruşmada, mahkeme Ebru Açıkalın’ın yaralanmasına ilişkin yeniden rapor alınmasına ve çiftin küçük çocuğunun bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay sonrası aile, A.D. hakkında cinsel taciz iddiasıyla da suç duyurusunda bulundu.