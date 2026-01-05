Yıllardır aralarındaki gerginlik nedeniyle bir araya gelmeyen Asena ile İbrahim Tatlıses, İbo Show Yılbaşı Özel programında 25 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşma, ekrana yansıdığı anda sosyal medyada gündem olurken, program kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Asena’nın Program Ücreti Tartışma Yarattı

Buluşmanın ardından kulislerde, Asena’nın İbo Show’a katılım karşılığında 2 milyon TL aldığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, programın ardından tartışmalar daha da alevlendi. Asena'dan ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Yıldız Tilbe’nin Canlı Yayındaki Hareketi Dikkat Çekti

Program sırasında Bülent Ersoy’un, “Polat Yağcı Asena’yı nasıl ikna etti?” sözleri üzerine Yıldız Tilbe’nin verdiği tepki kameralara yansıdı. Tilbe’nin, Asena’yı işaret ederek para işareti yapması ve “iki katı paraya, 2 milyon liraya” ifadelerini kullanması, sosyal medyada en çok paylaşılan anlar arasında yer aldı.