Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, organik ve reklam içeriklerinin nasıl önerildiğini belirleyen tüm algoritma kodlarının 7 gün içinde açık kaynak olarak yayımlanacağını duyurdu.

Musk, bu adımın kullanıcıların ve geliştiricilerin platformun çalışma mantığını daha iyi anlamasını sağlayacağını ifade etti.

Her 4 Haftada Bir Güncelleme Paylaşılacak

Açıklamasında sürecin tek seferlik olmayacağını vurgulayan Musk, algoritma kodlarının her 4 haftada bir güncelleneceğini ve her güncelleme sonrasında detaylı geliştirici notlarının paylaşılacağını belirtti.

Bu sayede yapılan değişikliklerin şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini söyleyen Musk, X’in algoritma tarafında “kapalı kutu” anlayışını sona erdirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Şeffaflık Vurgusu Dikkat Çekti

Elon Musk’ın bu hamlesi, sosyal medya platformlarında uzun süredir tartışılan algoritma şeffaflığı konusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre X’in algoritmasını açık kaynak yapması, hem geliştiriciler hem de içerik üreticileri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Musk’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, kullanıcılar kararı “devrim niteliğinde” olarak değerlendirdi. Bazı kullanıcılar ise algoritmanın gerçekten tam anlamıyla açık olup olmayacağı konusunda soru işaretleri dile getirdi.

🔗 Orijinal açıklama için: https://x.com/elonmusk/status/2010062264976736482