Özbek, organizasyon eksiklikleri için özür dilerken, rakip camiadan gelen tepkiler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet etti.

Galatasaray, Süper Kupa Finali’nde alınan sonucun ardından resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuru yayımladı. Açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlara dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için özür dilenirken, transfer süreciyle ilgili eleştirilere de yanıt verildi.

Başkan Dursun Aydın Özbek imzasıyla yayımlanan açıklamada, Galatasaray’ın hedeflerine kısa vadeli hamlelerle değil; kalite, vizyon ve doğru planlamayla ulaşmayı amaçladığı vurgulandı. Transfer çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, taraftarlardan kulübe güvenmeleri istendi.

“Çirkin Tezahüratları ve Seviyesiz Paylaşımları Esefle Kınıyoruz”

Açıklamanın dikkat çeken bölümünde, maç öncesinde Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen tezahüratlar sert bir dille eleştirildi. Maç sonrası rakip kulübün resmi hesaplarından ve bazı futbolcular tarafından yapılan paylaşımlar da “seviyesiz” olarak nitelendirildi.

Galatasaray yönetimi, bu paylaşımlar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet etti.

“Galatasaray Camiası Güçlenerek Yoluna Devam Edecek”

Özbek, Galatasaray’ın kaybetmeye alışkın bir camia olmadığını vurgulayarak, yaşanan hayal kırıklıklarından gerekli derslerin çıkarıldığını ifade etti. Önlerinde önemli bir fikstür olduğunu belirten Özbek, sarı-kırmızılı taraftarları mutlu edecek günlerin yakın olduğunu söyledi.

Açıklama, “Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz” mesajıyla sona erdi.