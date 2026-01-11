Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Kaletepe Mahallesi’nde otomobilin çarptığı 50–60 yaşlarındaki bir adam yaralandı.
Görgü tanıklarının iddiasına göre, yolun karşısına geçmeye çalışan adamı fark etmeyen sürücü, aracıyla şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Muhabir: Melisa SAPAZ