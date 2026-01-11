Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Ankara trafiğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda konuşan Yavaş, kentteki trafik sorununun temelinde yanlış şehir planlaması ve artan imar yoğunluğu olduğunu söyledi.

Ankara’nın birçok bölgesinde planlanan nüfus ile mevcut nüfus arasında ciddi farklar bulunduğuna dikkat çeken Yavaş, özellikle Yaşamkent, Alacaatlı, Beytepe, Dodurga ve İncek bölgelerindeki kontrolsüz yapılaşmanın Eskişehir Yolu başta olmak üzere ana arterlerde trafik yükünü artırdığını vurguladı.

“Her daireyi dört araçla hesaplamak zorundayız”

Yavaş, “Yaşamkent 19 bin nüfusa göre planlandı, bugün 31 bin. Alacaatlı 65 bin nüfusa göre planlandı, 124 bine çıktı. İncek 19 bine planlandı, 108 bin oldu. Artık her daireyi neredeyse dört araçla hesaplamak zorundayız” ifadelerini kullandı. Yeni yolların yapılmasının mümkün olmadığını belirten Yavaş, mevcut yolların bu yoğunluğu taşıyamadığını söyledi.

“AVM’ler trafiği sıkıştırmaktan başka işe yaramıyor”

Merkez Ankara projesine her gün yaklaşık 20 bin aracın giriş-çıkış yaptığını açıklayan Mansur Yavaş, alışveriş merkezlerinin trafik üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ankara’daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM’lerin önü. ‘AVM yapmayın’ demiyoruz ama şehir planlanırken o bölgelerden geçen trafiği hesaba katmak gerekiyor. Oralara yapılacak çok katlı binalar trafiği sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor.”

Toplu ulaşıma teşvik ve tercihli yollar gündemde

Trafik sorununa kalıcı çözüm için toplu taşımayı teşvik edecek yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Yavaş, elektrikli otobüs alımlarının devam edeceğini ve belirli saatlerde tercihli yolların yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

“İnsanları özel araçla şehre girmekten vazgeçirmek için toplu ulaşımı cazip hale getireceğiz” diyen Yavaş, bu uygulamaların halkın görüşü alınarak referandumla belirleneceğini ifade etti.

Ankara’daki araç sayısı hızla artıyor

Mansur Yavaş, Cumhuriyet tarihi boyunca 2 milyon olan araç sayısına 2019’dan bu yana 1 milyon aracın eklendiğini belirterek, sadece bir hafta içinde Ankara dışından gelen 700 bin aracın kent trafiğine girdiğini açıkladı. Bu artışın henüz resmi nüfus istatistiklerine yansımadığını da sözlerine ekledi.