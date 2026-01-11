Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda konuşan Çay, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, bu anlamlı günde Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10 Ocak’ın gazeteciler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çay, basının demokrasinin sağlıklı işlemesindeki rolüne dikkat çekti.

“Önümüzdeki dönemde de sahada olacağız”

Basın İlan Kurumu’nun 65. kuruluş yıl dönümünü bir gün önce kutladıklarını hatırlatan Çay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın katılımıyla düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” panelinin basın camiası açısından verimli geçtiğini söyledi.

Bölge Müdürlerinin sahadaki gözlemlerini doğrudan dinlediklerini belirten Çay, Kurumun 2026 yılı hedeflerini de paylaştıklarını ifade ederek, “Bölgelerde yaşanan gelişmelerin öncelikle sahada tespit edilmesini istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de sahada olacağız ve sizlerle daha sık bir araya geleceğiz” dedi.

Vali Şıldak: “Basınımız çok hassas bir görevi yerine getiriyor”

Etkinliğe katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesi noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, basın etik ilkelerine uygun haberciliğin önemine vurgu yaptı. Şıldak, bu hassasiyetin basın dünyasında kaliteyi artıracağına inandığını söyledi.

Gülebak: “Gazetecilik demokrasinin temel taşlarından biridir”

Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi ve Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak ise gazeteciliğin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Gülebak, basın mensuplarının zor şartlar altında büyük fedakârlıkla görev yaptığını belirterek, Basın İlan Kurumu’nun sektöre yönelik desteklerinden dolayı Genel Müdür Abdulkadir Çay’a teşekkür etti.

Geniş katılımlı buluşma

Programa; Şanlıurfa protokolü, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinden basın kuruluşlarının temsilcileri ile Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeleri Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Sefa Özdemir katıldı. Genel Müdür Çay’a Şanlıurfa temasları sırasında Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın eşlik etti.

Genel Müdür Çay ayrıca, Şanlıurfa programı kapsamında TİMBİR il temsilcileri toplantısına katılarak yeni atanan temsilcilere plaket takdim etti.