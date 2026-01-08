Geçtiğimiz günlerde kadınların “sessiz çığlık” olarak bilinen el işaretinin ne anlama geldiğini soran Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz, bu kez mikrofonu erkeklere uzattı.

Kadınlara yönelik yapılan röportajın ardından videonun altına çok sayıda erkek izleyici, yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren yorumlar bıraktı. Gelen geri bildirimler üzerine Melisa Sapaz ve Ayça Cicidurucu, erkeklerin yaşadığı sorunları da görünür kılmak amacıyla sahaya indi.

“Erkeklerin mağdur olduğu durumlar nelerdir?” sorusunun yöneltildiği sokak röportajında erkekler; sosyal hayatta, aile içinde ve hukuki süreçlerde yaşadıklarını düşündükleri mağduriyetleri tek tek anlattı. Röportajda dile getirilen görüşler, toplumda çoğu zaman konuşulmayan başlıkları yeniden gündeme taşıdı.