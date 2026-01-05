Şarkıcı Hadise ve Gülşen başta olmak üzere birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Şentürk’ün, işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 23’ü yakalandı. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Ünlü İsimlerin Menajeriydi

Haluk Şentürk’ün menajerliğini yaptığı sanatçılar arasında Hadise, Gülşen, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi tanınmış isimlerin yer aldığı öğrenildi. Şentürk’ün, soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı bildirildi.

Doğukan Güngör de Gözaltında

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ da bulunuyor.

Gözaltı Kararı Verilen İsimler

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik (Cezaevinde), Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli

Soruşturmanın, yeni gözaltılar ve ifadelerle genişletilebileceği öğrenildi.