CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emekli maaşlarına yönelik düzenleme talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eyleme başladıklarını duyurdu. Tanal, Türkiye’de derinleşen yoksulluk, maaş uçurumu ve gelir adaletsizliğinin sorumluluğunu Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uyguladığı politikalara yükledi.

Tanal yaptığı açıklamada, açlık sınırının altındaki emekli aylıklarının insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılana kadar Meclis’te susmayacaklarını belirterek, “Bu bir protesto değil, yaşam hakkı mücadelesidir. Yılgınlık yok, teslimiyet yok; dayanışma ve mücadele var. Emekli açken bu Meclis rahat edemez” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil, emeklilerin temel yaşam giderlerini karşılayamaz hale geldiğini vurgulayarak, iktidarı acil düzenleme yapmaya çağırdı. Açıklama, Meclis’te emekli maaşları ve gelir adaleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.