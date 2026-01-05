Ankara’da haftalardır etkisini sürdüren kuraklık ve baraj doluluk oranlarının yüzde 1 seviyesine kadar gerilemesi sonrası, başkentte gözler yeniden yağışlara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre Ankara, Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, haftanın ilk günlerinde Ankara’da parçalı bulutlu ve yağışsız hava etkili olacak. Ancak Çarşamba günü itibarıyla bulutluluk artacak, Perşembe günü ise sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Perşembe akşam saatlerinden sonra yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kuraklıkla Mücadelede Yağış Umudu!

Ankara’da baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi nedeniyle, beklenen yağışlar yalnızca kış koşulları açısından değil, su kaynaklarının toparlanması açısından da büyük önem taşıyor. Milyonlarca Ankaralı, hem kuraklığın etkisini azaltacak hem de barajlara katkı sağlayacak yağmur ve kar yağışını umutla bekliyor.