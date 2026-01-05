Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Aralık–4 Ocak tarihleri arasında kent genelinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Asayişin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 18 bin 714 kişi sorgulandı.

Yapılan kontrollerde, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

7 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Denetimler sırasında ekipler tarafından yapılan aramalarda;

3 ruhsatsız tüfek ,

14 kesici ve delici alet ,

624 adet sentetik ecza hap ,

10 paket kaçak sigara ,

5 kilogram tütün ,

145 kilogram nargile tütünü ,

15 elektronik sigara ,

80 elektronik sigara kiti

ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.