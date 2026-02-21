Buca Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında yapılan incelemelerde, evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı ve yönetmeliklere aykırı şekilde depolandığı belirlendi.

İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin Mustafa Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirdiği denetim sonrası, Çevre Kanunu kapsamında belediyeye yaptırım uygulandı. Aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiilin üçüncü kez tekrar edilmesi nedeniyle ceza 3 kat artırılarak 7 milyon 38 bin 954 liraya çıkarıldı.

Foça Belediyesi’ne Mera Alanı İhlali

Foça Belediyesi hakkında ise, Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çöp kamyonlarıyla atık döküldüğü ihbarı üzerine işlem başlatıldı.

Denetimlerde söz konusu alanın mera vasfında olduğu ve hafriyat, kağıt-karton, evsel çöp, bahçe atıkları ile inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Bu kapsamda belediyeye 2 milyon 346 bin 309 lira idari para cezası kesildi.

Toplam Ceza 9,3 Milyon TL’yi Aştı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, iki belediyeye kesilen toplam çevre cezası 9 milyon 385 bin 263 lira oldu. Denetimlerin aralıksız süreceği ve çevreyi kirleten kurum ve kuruluşlara gerekli yaptırımların uygulanacağı bildirildi.