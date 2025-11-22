Kaza, sabah saatlerinde Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10. kilometresindeki Gökçeahmet rampasında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları henüz belirlenemeyen 2 kamyon, bir kamyonet ve 45 NF 985 plakalı traktör çarpıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Traktörde bulunan Gökçebak hayatını kaybederken, traktördeki diğer 3 işçi ve kamyonetteki 5 zeytin işçisi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kazayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.