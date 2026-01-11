İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde çöp toplama çalışması sırasında yaşanan kaza, kısa süreli paniğe neden oldu. Eyüp Sultan Mahallesi’nde belediye ekiplerinin yer altı çöp konteynerini boşaltmak için yaptığı çalışma sırasında konteyner, vincin halatından koparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Kaza anı kameraya yansıdı

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ekipler, yer altı çöp konteynerinde biriken atıkları almak amacıyla konteyneri vince bağladı. Konteynerin havaya kaldırıldığı sırada halatın kopması sonucu metal konteyner, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde konteynerin vinçten koparak aracın üzerine düştüğü anlar yer aldı.