MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başörtüsü yasağının kaldırılmasından cemevlerinin kurumsal muhatap kabul edilmesine kadar atılan demokratik adımlar sayesinde devlet ile vatandaş arasındaki mesafenin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı tarafından Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen “Anadolu İrfanı Değerlerinin Toplumsal Uzlaşı Kültürüne Katkıları” başlıklı 9’uncu Olağan Mütevelli Heyet Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Tekin, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada benzeri az görülen bir tarihsel derinliğe sahip olduğunu belirterek, kriz dönemlerinde toplumsal sükunetin öne çıktığını vurguladı. Türkiye’nin darbeler, vesayet süreçleri, terörle mücadele ve ekonomik krizler yaşadığını hatırlatan Tekin, buna rağmen toplumun sağduyulu refleksler gösterdiğini ifade etti.

Son 23 yılda bu tarihi sükunetin kararlı bir siyasi iradeyle birleştiğini dile getiren Tekin, terörle mücadelede güvenlik güçlerinin sahadaki mücadelesi sürerken, eş zamanlı olarak demokratik reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Tekin, “Başörtüsü yasağının kaldırılmasından eğitim ve kamuda inanç özgürlüğünü güçlendiren düzenlemelere, farklı dil ve lehçelerde sağlanan imkanlardan Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alan ve cemevlerini kurumsal muhatap kabul eden adımlara kadar pek çok alanda devletle vatandaş arasındaki mesafe daraldı” dedi.

Atılan her demokratik adımın ve terörü gerileten her kararlı hamlenin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesinin bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu süreçlerin insan onurunu güçlendirdiğini ifade etti.

“Anadolu İrfanını Eğitim Sistemine Taşımak İstiyoruz”

Konuşmasının devamında küresel ölçekte yaşanan adaletsizlik ve zulümlere dikkat çeken Bakan Tekin, Türkiye’nin bu olaylara tarihsel vicdanı ve kardeşlik hukuku ile yaklaştığını söyledi. Kutuplaştırıcı dilin toplumsal sükuneti zedelediğini belirten Tekin, uzlaşıyı güçlendiren her sözün ise toplumsal barışı beslediğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı olarak hedefinin uzlaşı kültürünü eğitim sisteminin merkezine yerleştirmek olduğunu ifade eden Tekin, “Anadolu irfanının ağırbaşlılığını ve vakarını sınıflarımıza, müfredatımıza ve öğretmen odalarımıza taşımak için çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda dile getirilen tüm görüş ve önerileri emanet olarak gördüğünü belirten Tekin, çocukların kalbini inciten değil, zihnini berraklaştıran; birlikte yaşamayı ve birbirini dinlemeyi öğreten bir eğitim iklimi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.