Geleneksel mutfağımızın "şifa kaynağı" olarak bilinen ilikli kemik suyu, modern tıp tarafından yeniden keşfedildi. Özellikle kış aylarında Ankara'nın sert soğuklarına karşı doğal bir kalkan arayanlar için uzmanlar tek bir adresi işaret ediyor: Doğal Kolajen Deposu.

Bilim Onayladı: Sadece Bir Çorba Değil!

Son yapılan araştırmalar, kemik suyunun içinde bulunan prolin ve glisin gibi amino asitlerin bağırsak astarını onardığını kanıtladı. "Sızdıran bağırsak" sendromuna karşı en etkili doğal çözümlerden biri olan bu karışım, aynı zamanda eklem ağrılarını dindiriyor ve cildi gençleştiriyor.

12 Saat Kuralı: En Sık Yapılan Hata!

Pek çok kişi kemik suyunu sadece birkaç saat kaynatıp bırakıyor. Ancak biyoteknoloji uzmanlarına göre, kemiğin içindeki o mucizevi iliğin ve kolajenin suya geçmesi için en az 12 saat (mümkünse 24 saat) çok kısık ateşte pişmesi gerekiyor.

Püf Noktası: Kaynama suyuna ekleyeceğiniz bir kaşık elma sirkesi, kemikteki minerallerin suya geçmesini %40 oranında artırıyor!

Malzemeler: 1 kg ilikli dana kemiği, 2 yemek kaşığı sirke, tane karabiber, bir adet havuç ve bol su.

Hazırlanışı: Kemikleri önce fırınlayarak lezzetini artırın, ardından sirkeli suda en az 12 saat boyunca "tıkırdayacak" şekilde pişirin.

Siz de kış aylarında bağışıklığınızı çelik gibi yapmak ve yıllara meydan okumak istiyorsanız, mutfağınızdaki bu gizli eczaneye mutlaka yer açın.