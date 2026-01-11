Genç kuşağın başarılı oyuncularından Mina Demirtaş, OGM Pictures imzalı ve kod adı “Delikanlı” olan yeni diziyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Demirtaş, dizide Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşacak.

Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin yönetmen koltuğunda, Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Zeynep Günay oturacak.

İntikam Oyunu Aşkı Doğuracak

Şubat ayında sete çıkması ve bayram sonrasında izleyiciyle buluşması planlanan dizide Mina Demirtaş, varlıklı bir ailenin kızı Dila karakterine hayat verecek. Hikâyesi Roma sahneleriyle başlayacak olan dizide, Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Yusuf karakterinin intikam oyunu, hiç hesapta olmayan bir aşkın kapısını aralayacak.