MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olan ve kaybolduğunda 17 yaşında olan Ebru Koyuncu’nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski enişte Ufuk Köse (55) ile abla F.K. adliyeye sevk edildi.

Miras İşlemi Soruşturmayı Başlattı

Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde yaşayan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025’te jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu’nun Aralık 2009’da evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını bildirdi. Başvurunun, aile içinde yapılacak miras paylaşımında Ebru Koyuncu’nun resmi kayıtlarda yer alması gerekliliği üzerine yapıldığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmesiyle soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Ebru Koyuncu’nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından kaybolduğu belirlendi.

4 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturmada aile içinde cinayet işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, dosyada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları doğrultusunda; abla F.K. (36), eski enişte Ufuk Köse ile üvey kardeşler M.K. (46) ve A.K. (42) hakkında şüphe oluştu.

23 Şubat’ta Kağızman, İzmir ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Kemikler Bahçede Bulundu

Şüphelilerin sorgusunda Ufuk Köse, Ebru Koyuncu’yu öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde bir bahçede arama ve kazı çalışması başlattı.

Çalışmalarda, Ebru Koyuncu’ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Deliller, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

“Ufuk Köse Öldürdü”

Üvey kardeşler M.K. ve A.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ufuk Köse ile F.K. adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan F.K., “Cinayeti Ufuk Köse işledi” dedi. Ufuk Köse ise “Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.