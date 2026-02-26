Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Stanimir Stoilov, kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada taraftara çağrıda bulundu.

“Bu Maç Artık Geride Kaldı”

Son haftada alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Stoilov, şunları söyledi:

“Hafta sonu yaşadığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ancak tek bir maç sonucuna takılıp vaktimizi üzülerek geçirmiyoruz. Bu maç artık geride kaldı ve hedefimiz, cumartesi oynayacağımız Eyüpspor maçını kazanmak. Cumartesi günü herkesi stadyumda görmek istiyoruz.”

Avrupa Hedefinde Kararlılık Mesajı

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinde herhangi bir sapma olmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, takımın aç ve istekli olduğunu ifade etti.

Stoilov, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İnancımız, cumartesi günü maç başlama düdüğüyle birlikte sizlerle bir olduğumuzda kuvvetlenerek büyüyecek. Hakem düdüğüyle birlikte takımımıza vereceğiniz destek, bizim en büyük gücümüz olacak. Her oyuncum, büyük Göztepe taraftarının desteğine ve inancına ihtiyaç duyacak.” Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçıyla Zirve Takibini Sürdürmek İstiyor İçeriği Görüntüle

Tecrübeli teknik direktör, sezon boyunca takıma destek veren tüm Göztepe camiasına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.