Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, insani temaslar kapsamında Ürdün’e gelen çift, başkent Amman’daki İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Hastane ziyaretinde yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Sussex Dükü ve Düşesi, sağlık çalışanlarıyla da görüştü.

Zatari Mülteci Kampı’nda Gençlerle Buluşma

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, çiftin ayrıca Ürdün’deki Zatari Mülteci Kampı’nı ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaret kapsamında gençlik merkezinde mülteci gençlerle bir araya gelen Harry ve Meghan’ın, çocuklarla futbol oynadığı, sanat ve müzik etkinliklerine katıldığı aktarıldı.

Uluslararası Toplantıya Katıldılar

Çift ayrıca, Ürdün’de hem yerel halk hem de mülteciler için sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği konusunun ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda, DSÖ’ye bağış yapan ülkelerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler ortakları ve yerel yetkililer hazır bulundu.

İnsani yardım ve mülteci sağlığı konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan ziyaret, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.