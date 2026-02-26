ZONGULDAK’ta bir kuyumcuya gelen şüpheli, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak silahını gösterdi, yüklü miktarda altın ayırttı. “Arabamda 300 bin lira var” diyerek dükkandan ayrılan kişinin gerçekte jandarma olmadığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahını Gösterip Altın Seçti

Olay, Emral Çarşısı’nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, iş yeri sahibi Orhan Aydın’a altın fiyatlarını sordu. Beşli Reşat altın ve iki bilezik almak istediğini söyleyen şüpheli, iddiaya göre kendisini Zonguldak Jandarma Komutanlığı’nda görevli olarak tanıttı.

Şüpheli, montunun altından belindeki tabancayı göstererek güven vermeye çalıştı. “Arabamda 300 bin lira var, gidip alıp geleceğim” diyen kişi, ürünleri ayırttıktan sonra dükkandan ayrıldı.

Jandarma Personeli Olmadığı Tespit Edildi

Yaklaşık yarım saat beklemesine rağmen şüphelinin geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Orhan Aydın, şahsın fotoğrafını Zonguldak Jandarma Komutanlığı’na gönderdi. Yapılan incelemede, söz konusu kişinin jandarma personeli olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine Aydın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kamera kayıtlarında; şüphelinin kuyumcuyla altın pazarlığı yaptığı ve sık sık montunun altından silahını gösterdiği anlar yer aldı.

“Başkasının Başına Daha Ciddi Bir Olay Gelmesin”

Yaşadığı olayı anlatan kuyumcu Orhan Aydın, şunları söyledi:

“Sürekli silahını göstererek ‘Ben jandarmayım’ diyordu. Beni oyaladı. Yalan söylediği ortaya çıkınca polise haber verdim. Yarın bir başkasının başına daha ciddi bir olay gelmesini istemem.”

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.