Bakanlığın mesajında, “Yürekleri yakan vahşet; Hocalı Katliamı...” ifadelerine yer verilirken, Azerbaycan halkının acısının paylaşıldığı vurgulandı.

“Tek Millet, İki Devlet” Vurgusu

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“34 yıl önce Hocalı’da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, #Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. #TekMilletİkiDevlet”

Mesajda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağa dikkat çekildi.

Muhabir: HABER MERKEZİ