Bakanlığın mesajında, “Yürekleri yakan vahşet; Hocalı Katliamı...” ifadelerine yer verilirken, Azerbaycan halkının acısının paylaşıldığı vurgulandı.
“Tek Millet, İki Devlet” Vurgusu
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“34 yıl önce Hocalı’da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, #Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. #TekMilletİkiDevlet”
Mesajda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağa dikkat çekildi.
