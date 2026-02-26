Geçtiğimiz hafta zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle şampiyonluk umutlarını tazeleyen bordo-mavililer, sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üst sıralarla arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi, ligde geride kalan 23 haftada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 48 puan topladı. Trabzonspor, lider Galatasaray’ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Eksikler Dikkat Çekiyor

Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Visca ve Folcarelli, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Tedavi süreci tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Zubkov’un ise yaklaşık 3 hafta sonra maç kadrosuna dahil olabileceği öğrenildi.

Papara Park’ta oynanacak mücadele, hem zirve yarışını hem de haftanın puan tablosunu yakından etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.