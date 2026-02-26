Geçtiğimiz hafta zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle şampiyonluk umutlarını tazeleyen bordo-mavililer, sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üst sıralarla arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi, ligde geride kalan 23 haftada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 48 puan topladı. Trabzonspor, lider Galatasaray’ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Eksikler Dikkat Çekiyor

Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Visca ve Folcarelli, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Tedavi süreci tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Zubkov’un ise yaklaşık 3 hafta sonra maç kadrosuna dahil olabileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı Tebrik Etti
İçeriği Görüntüle

Papara Park’ta oynanacak mücadele, hem zirve yarışını hem de haftanın puan tablosunu yakından etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA