İstanbul’un Fatih ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana gelen olayda, araç kısa sürede alevler içinde kaldı.

Motor kısmından duman yükseldi

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bakırköy yönüne ilerleyen otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmasıyla başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangın nedeniyle trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Zaman zaman küçük patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonrası tamamen yanarak demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alevler cep telefonu kamerasında

Otomobilin alev alev yandığı anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın kısa sürede tamamen alevlere teslim olduğu görüldü.