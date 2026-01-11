Show TV’nin Gold Film imzalı sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, sürpriz bir konuk oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye, ünlü sunucu Saba Tümerkonuk olacak.

Saba Tümer, dizide Evrim Alasya’nın hayat verdiği Kıvılcım karakterinin programına konuk olan isim olarak izleyici karşısına çıkacak. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Tümer’in diziye eğlenceli anlar katması bekleniyor.

Ünlü sunucunun, fenomen dizinin 121. bölümünde tek bölümlük rol alacağı öğrenildi. Öte yandan Evrim Alasya, geçtiğimiz yıl Saba Tümer’in YouTube programına konuk olmuş, ikilinin samimi sohbeti sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.