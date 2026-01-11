Ağrı'da Down sendromlu dünyaya gelen 5 aylık bebek kalp yetmezliği sorunu yaşayınca ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Ağrı'da Fırat ailesinin 5 aylık kızı Hiranur'a doğuştan kalp yetmezliği tanısı kondu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Down sendromlu Hiranur'un Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Hiranur için Sağlık Bakanlığı uçak ambulans gönderdi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen minik bebek gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hiranur, Çocuk Yoğun Bakım, Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ekiplerinin ortak çalışmasıyla tedavi altına alındı.