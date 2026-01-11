Norveç Nobel Komitesi, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunarak, Nobel Barış Ödülü’nün ilan edildikten sonra iptal edilemeyeceğini, paylaşılamayacağını veya başka bir kişiye devredilemeyeceğini açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, ödül verme kararının kesin olduğu vurgulanarak, itiraz yolunun kapalı olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, komitenin ödül sahiplerinin ödülü aldıktan sonraki eylemleri veya söylemleri hakkında yorum yapmadığı ifade edildi.

Norveç Nobel Komitesi, 10 Ekim’de 2025 Nobel Barış Ödülü’nün Venezuelalı muhalefet lideri Machado’ya verildiğini duyurmuştu.

Machado, 5 Ocak’ta Fox News’e verdiği röportajda, Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşmak istediğini söylemiş, Venezuela’ya yönelik askeri müdahale konusunda Trump’a bizzat teşekkür etmek istediğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü kendisiyle paylaşmak istediğini duyduğunu belirterek, bunun kendisi için “büyük bir onur” olacağını ifade etmişti.