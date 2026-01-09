81 İlde Uygulanacak: Evlilik Hazırlığındaki Gençlere Destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen proje kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin yuva kurmalarına destek olunacak.

Proje doğrultusunda, evlilik sürecindeki gençlerin başta ev eşyası olmak üzere temel ihtiyaçları karşılanacak. Yardım tutarının toplamda 500 bin liraya kadar ulaşabileceği bildirildi.

Kimler Başvurabilecek?

“Iki İnsan Bir Hayat” projesinden faydalanmak isteyen çiftlerde şu şartlar aranıyor:

18 – 35 yaş aralığında olmak

Türkiye’de ikamet etmek

Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak

Aylık gelirinin iki asgari ücret toplamını aşmaması

İlk evliliğini yapacak olmak

Başvurular Mart Ayında Başlıyor

Projeden yararlanmak isteyen çiftler, başvurularını 13 – 31 Mart tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Başvuru ve Sonuç Tarihleri

📅 Başvuru Tarihleri: 13 – 31 Mart

📅 Sonuçların Açıklanması: 4 – 8 Mayıs

Amaç: Sağlam Yuvalar, Güçlü Aileler

“Iki İnsan Bir Hayat” projesiyle, ekonomik zorluklar nedeniyle evlilik sürecinde güçlük yaşayan gençlerin desteklenmesi, sağlam aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefleniyor.