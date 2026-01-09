Ankara Barosu üyesi Avukat Ahmet Hamdi Çelik (44), hayatını kaybetti.Çelik’in vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre Ankara’da yaşamını yitiren Ahmet Hamdi Çelik’in ölümü, hukuk camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ahmet Hamdi Çelik’in cenazesi, 9 Ocak Cuma (bugün) Gölbaşı Mezarlığı Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı’nda defnedilecek.

Whatsapp Image 2026 01 09 At 13.12.30

Vefat haberi hukuk çevrelerinde derin üzüntüyle karşılanırken, konuya ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Kayseri’de Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
Kayseri’de Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
İçeriği Görüntüle

Sonsöz olarak merhuma Allah'tan rahmet sevdiklerine ve ailesine başsağlığı dileriz.

Muhabir: Melisa Sapaz