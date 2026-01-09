Ankara Barosu üyesi Avukat Ahmet Hamdi Çelik (44), hayatını kaybetti.Çelik’in vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
Edinilen bilgilere göre Ankara’da yaşamını yitiren Ahmet Hamdi Çelik’in ölümü, hukuk camiasında büyük üzüntü yarattı.
Ahmet Hamdi Çelik’in cenazesi, 9 Ocak Cuma (bugün) Gölbaşı Mezarlığı Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı’nda defnedilecek.
Vefat haberi hukuk çevrelerinde derin üzüntüyle karşılanırken, konuya ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
Sonsöz olarak merhuma Allah'tan rahmet sevdiklerine ve ailesine başsağlığı dileriz.
Muhabir: Melisa Sapaz