Altındağ Belediyesi Koro Şefi ve Sanat Yönetmeni Cengiz Taşkent’in ev sahipliğinde, Aralık 2025’te Kabakçı Konağı’nda düzenlenen Türk Müziği dinletisi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Altındağ Belediyesi’nin her ay düzenlediği kültür-sanat programları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Bilkent Şehir Hastanesi Şifa Korosu misafir edildi.

Tarihi ve kültürel dokusuyla Ankara’nın önemli mekânlarından biri olan, Hamamönü’nde yer alan Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi Kabakçı Konağı, konser gecesinde tıklım tıklım doldu. Yoğun ilgi nedeniyle bazı izleyiciler programı ayakta izlemek zorunda kaldı.

SAĞLIKÇILAR VE SANATSEVERLER AYNI KORODA BULUŞTU

Programda, Cengiz Taşkent’in çalıştırdığı Bilkent Şehir Hastanesi Şifa Korosu sahne aldı. Koroda sağlık çalışanlarının yanı sıra Taşkent’in özel öğrencileri de yer aldı. Türk Sanat Müziği ağırlıklı olarak hazırlanan dinletide, Türk Halk Müziği’nden seçkin örnekler de seslendirildi.

Koronun performansı izleyicilerden tam not alırken, sahnedeki uyum ve disiplin dikkat çekti. Sağlık çalışanlarından oluşan koro, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

SUNUCULUĞU ŞADİYE ALTINDAĞ YAPTI

Programın sunuculuğunu, Cengiz Taşkent’in öğrencisi ve aynı zamanda Bilkent Şehir Hastanesi Korosu Başkanı olan Şadiye Altındağ üstlendi. Sunumuyla geceye ayrı bir renk katan Altındağ, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

SOLİSTLER GECEYE DAMGA VURDU

Konserde, Cengiz Taşkent’in eşi Gülay Aksu Taşkent, Şadiye Altındağ ve Furkan Taşköprü solist olarak sahne aldı. Gülay Aksu Taşkent’in seslendirdiği eser izleyicilerden yoğun alkış aldı. Furkan Taşköprü ise seslendirdiği “Eyvanına vardım eyvanı çamur” adlı türküyle salonu adeta büyüledi.

Programda ayrıca kardiyoloji doktoru Doç. Dr. Hatice Şaşmaz da sahne aldı. Sanat ve mesleği bir arada yürüten sağlık çalışanlarının performansı, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

USTA BESTEKÂRLARIN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Konserde Sadettin Kaynak, Mustafa Sayyaşar, Muzaffer İlkar başta olmak üzere Türk müziğinin önemli bestekârlarının eserlerine yer verildi. Farklı bestekâr ve güftekârların eserlerinin icra edildiği programda, hem klasik eserler hem de halk müziği örnekleri seslendirildi.

HUZUREVİNDE KONSER, AKŞAM KABAKÇI KONAĞI’NDA BULUŞMA

Bu anlamlı konser öncesinde, öğle saatlerinde Bilkent Şehir Hastanesi Korosu ve Cengiz Taşkent, 75. Yıl Huzurevi’nde huzurevi sakinlerine özel bir konser verdi. Huzurevi sakinlerine sunulan bu dinletinin ardından akşam saatlerinde Kabakçı Konağı’ndaki ana etkinlik gerçekleştirildi.

CENGİZ TAŞKENT: SANATLA YOĞRULMUŞ BİR YAŞAM

Cengiz Taşkent, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Klasik Türk Müziği Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Ut enstrümanını konservatuvar öncesinde öğrenen Taşkent, eğitim sürecinde bu enstrümanı geliştirerek ses eğitimine destekleyici bir unsur olarak kullandı.

2005 yılında mezuniyetinin ardından Altındağ Belediyesi’nde koro şefi ve sanat yönetmeni olarak görev aldı. Aynı yıl belediye bünyesinde kurum personeli olarak çalışmaya başladı ve bu görevini aralıksız sürdürdü.

ANKARA’DA BİRÇOK KORONUN ŞEFLİĞİNİ YAPTI

Cengiz Taşkent, Altındağ Belediyesi’ndeki görevinin yanı sıra birçok özel koro çalıştırdı. Bunlar arasında Bilkent Şehir Hastanesi Türk Müziği Korosu, Batıkent Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Türk Müziği Korosu, Akbank Emeklileri Türk Müziği Korosu, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri Türk Müziği Koroları ve Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi Korosu yer aldı.

Eşinin başkanlığını sürdürdüğü Türkü Zamanı Türk Halk Müziği Korosu’nun da şefliğini üstlenen Taşkent, ayrıca Kayseri Kayserililer Derneği Türk Müziği Korosu, Eryaman’da faaliyet gösteren Ankara Masalı Türk Müziği Korosu ve Ankara’da birçok farklı koronun şefliğini yaptı.

SAHNE VE TRT DENEYİMİ

Cengiz Taşkent’in kendisine ait besteleri de bulunurken, Ankara’nın önemli sahnelerinde sahne çalışmaları gerçekleştirdi. Konservatuvar öncesinde TRT Gençlik Korosu ve Kültür Bakanlığı gençlik kollarında yer aldı. TRT’nin sevilen programlarından “Akşam Sefası”nda solist sanatçı olarak beş kez sahne aldı.

SANATSEVERLERDEN TAM NOT

Kabakçı Konağı’nda gerçekleştirilen bu özel konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sanatla şifayı bir araya getiren gece, Altındağ’da kültür ve sanatın önemini bir kez daha ortaya koydu.

