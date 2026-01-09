İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla MİT ve TEM Daire Başkanlığı'nın desteği ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin merkezli Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin, Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığı, 1 av tüfeği ile çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu
Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Yüksek Doğalgaz Faturaları Tepki Çekti!
Halep’te Gerilim Tırmanıyor: SDG ve Şam Güçleri Karşı Karşıya
Yalova’da Fırtına Feribot Seferlerini Aksattı
Özdağ: “Bu Düzen Türk Milletini Fakirleştiriyor”
Ankara’da Su Tartışması Alevlendi: Baykoç’tan Mansur Yavaş’a Sert Sözler
Melih Gökçek ve Ailesinde Kaçak Malikane Davası!