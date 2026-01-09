Elazığ-Malatya karayolunda kaygan zemin kazayı beraberinde getirdi. Hankendi Jandarma Kontrol Noktası yakınlarında meydana gelen olayda, soda taşıyan bir TIR, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan TIR güçlükle durabilirken, dorsesinde bulunan soda kasaları çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Arkadan Gelen TIR da Kazaya Karıştı

İlk kazanın hemen ardından aynı istikamette seyreden başka bir TIR, yolda duramayarak kazaya karışan araca çarptı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yola savrulan soda kasalarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.