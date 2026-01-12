Elazığ’ın Sivrice ilçesinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araçlar yolda ilerleyemeyerek kara saplandı.
Sivrice’ye bağlı Gözeli köyü mevkiinde mahsur kalan sürücüler, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.
Kısa Sürede Müdahale Etti
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını hızla tamamlayarak mahsur kalan araçlara ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kara saplanan araçlar bulundukları yerden çıkarılarak güvenli alana alındı.
Kaynak: DHA