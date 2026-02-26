Niğde-Bor kara yolunun TOKİ Kavşağı’nda bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Cemil Burak Toker’in kullandığı 34 SN 8612 plakalı otomobil, Adil S. idaresindeki 27 AJF 481 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza Sonrası Müdahale
Olayın bildirilmesinin ardından kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Toker’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Yol üzerinde kısa süreli trafik akışı aksadı, olay yeri incelemesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA