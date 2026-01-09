Yangın, Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede sabaha karşı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Komşuların iddiasına göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.G., evi ateşe verdikten sonra sokakta yangını izledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G., yangının nasıl çıktığını bilmediğini öne sürdü. A.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“Ateşe Verdim Deyip Çıktı”

Apartman sakinlerinden K.N., olay anını şöyle anlattı:

“Alttaki komşu bizi arayarak ‘Evimiz yanıyor, hepimiz yanacağız’ deyince telaşla dışarı çıktık. Her taraf alevler içindeydi. Eşim komşuyla birlikte söndürmeye çalıştı. Evden çıkarken gördüm, ‘Ateşe verdim’ diye bağırarak köpeğini alıp çıktı. Bunun üzerine itfaiyeyi çağırdık.”

K.N., A.G.’nin daha önce de benzer davranışlar sergilediğini öne sürerek, “Sabaha kadar bağırıp çağırmaları, tehditleri oluyordu. Sanki karşısında biri varmış gibi bağırıyor, kavga ediyor, cam kırıyor, duvarlara vuruyor. Camlara tuhaf yazılar ve tehditler yazıyor. Bina sakinleri olarak tedirginiz” dedi.

A.G.’nin annesine ait evde, köpeğiyle birlikte yalnız yaşadığını belirten K.N., apartman sakinlerinin imza topladığını ancak sonuç alamadıklarını da dile getirdi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin, itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.