Noem, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu tanker gemisinin ABD güçlerinden kaçmak amacıyla Venezuela’dan ayrıldığını belirtti. Operasyonun, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurgulayan Noem, baskının yasalara uygun, güvenli ve etkili şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Açıklamasında sert mesajlar veren Kristi Noem,

“Hayalet filolar adaletten kaçamayacak. Sahil Güvenlik, yaptırım uygulanan petrol tankerlerine el koyacak. ABD, uluslararası hukuku uygulayacak ve uyuşturucu terörizmi de dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler için kullanılan bu finansman kaynaklarını ortadan kaldıracak”

ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, söz konusu operasyonun yaptırımların delinmesini önlemek, uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak ve yasa dışı finansman ağlarını hedef almak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yaşanan gelişme, Karayipler ve Venezuela çevresindeki petrol taşımacılığına yönelik denetimlerin artırıldığı bir dönemde dikkat çekti.