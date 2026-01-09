Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela’nın “barış arayışı” kapsamında çok sayıda siyasi suçluyu serbest bırakmaya başladığını belirterek, bu adımı “çok akıllıca ve önemli bir jest” olarak değerlendirdi.

ABD ile Venezuela’nın, özellikle petrol ve gaz altyapısının çok daha büyük ve modern şekilde inşa edilmesikonusunda işbirliği yaptığını vurgulayan Trump, “Bu işbirliği dolayısıyla daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim” ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu saldırılara artık gerek kalmadığını belirterek, güvenlik ve emniyet gerekçesiyle tüm gemilerin yerinde kalacağını da açıkladı.

ABD Başkanı, gün içerisinde Beyaz Saray’da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini yineleyerek, Venezuela’ya yönelik en az 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetti.

Ne Olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, yaşananların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olmasuçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirmiş, bazı ülkeler ise açıklamalarıyla ABD’ye destek vermişti.