Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmaların gece saatlerinde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dâhil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alındı, 3’üncü platform aktif hale getirildi ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in su güvenliğini korumak amacıyla altyapı yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğünü vurguladı.