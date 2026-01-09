Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeye göre, taksi işletmecileri artık standart taksimetrelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylı mali cihazlar kullanacak. Bu cihazlar sayesinde her yolculuk anlık olarak kayıt altına alınacak ve belge düzenine tam uyum sağlanacak.

Öne Çıkan Kritik Tarihler

Mevcut Taksiciler İçin: 1 Temmuz’a kadar cihazların takılması zorunlu.

Yeni Başlayanlar/Cihaz Değiştirenler: İşe başlama veya değişim tarihinden itibaren 30 gün içinde geçiş yapmalı.

Yeni Plaka Sahipleri: Tebliğ sonrası yeni plaka alanlar için son tarih 1 Ocak 2027 .

Kartlı Ödeme Aktivasyonu: Cihaz takıldıktan sonraki 15 gün içinde en az bir banka ile anlaşma yapılarak kartlı ödeme kabul edilmeye başlanacak.

Elle Tutar Girişine Son: Taksimetre ve Mali Cihaz Entegre Çalışacak

Yeni sistemde taksimetre ile mali cihaz "ayrılmaz bir ikili" haline geliyor. Düzenlemenin teknik detayları suistimalleri önlemek üzerine kurulu:

Eş Zamanlı Başlangıç: Taksimetre açıldığı anda mali cihazda işlem otomatik başlayacak.

Otomatik Veri Transferi: Ücret bilgisi taksimetreden mali cihaza otomatik aktarılacak; şoförün elle tutar girmesi imkansız olacak.

Fiş Kesilmeden Yeni Yolcu Yok: Mali cihazdan fiş veya e-belge düzenlenmeden taksimetre yeni bir yolculuk için tekrar başlatılamayacak.

Bağımsız Çalışma Yasağı: Cihazlar birbirine bağlı olmadan çalışamayacak şekilde TÜBİTAK ve TSE onaylı olacak.

Yolcular İçin Ne Değişecek?

Bu düzenleme sadece vergi boyutuyla değil, müşteri memnuniyetiyle de öne çıkıyor. Artık taksilerde "bozuk para yok" veya "terminalim arızalı" gibi mazeretler tarih oluyor:

Zorunlu Kartlı Ödeme: Tüm taksiler banka kartı veya kredi kartı ile ödeme kabul etmek zorunda olacak. Dijital Fiş İmkanı: Yolcular tercihlerine göre fiziksel fiş veya e-belge alabilecek. Şeffaf Fiyatlandırma: Taksimetrede görülen tutarın aynısı mali cihaza yansıyacağı için fiyat karmaşası son bulacak.

Taksi mali cihazlarının standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek. Cihazların güvenliği ve manipülasyona kapalı olması için TÜBİTAK ve TSE teknik incelemeleri gerçekleştirecek. Şartlara uymayan veya belirlenen sürelerde geçiş yapmayan mükellefler için cezai müeyyideler uygulanacak.