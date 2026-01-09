Rıza dışı çıplak görseller üretebildiği iddialarıyla tepki çeken Grok’un görsel oluşturma özelliği, güvenlik endişeleri nedeniyle genel kullanıma kapatıldı. Özellik yalnızca ücretli abonelere sunulacak.

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, son günlerde ciddi bir tartışmanın odağındaydı. Kullanıcıların, kişilere ait rıza dışı çıplak görseller üretilebildiğini öne sürmesi üzerine platforma yönelik tepkiler büyüdü.

Bu gelişmelerin ardından Grok’un görsel oluşturma özelliği genel kullanıma kapatıldı. Yetkililer, özelliğin bundan sonra sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Kararın, kötüye kullanım riskini azaltmak ve daha sıkı denetim sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Güvenlik ve Etik Tartışmaları Yeniden Gündemde

Rıza dışı içerik üretimi iddiaları, yalnızca Grok’u değil, benzer teknolojiler sunan tüm platformları yeniden etik tartışmaların merkezine taşıdı.

Denetimler Sıkılaşacak

xAI cephesinden yapılan değerlendirmelerde, ücretli abonelik modelinin daha kontrollü bir kullanım alanı sağlayacağı, içerik denetimlerinin ve güvenlik filtrelerinin de güçlendirileceği vurgulanıyor. Ancak kararın, “erişim kısıtlamasıyla sorunun gerçekten çözülüp çözülmeyeceği” sorusunu da beraberinde getirdiği yorumları yapılıyor.