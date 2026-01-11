Valilikten 12 Ocak Kar Tatili Açıklaması Geldi mi?

Türkiye dondurucu soğukların etkisine girdi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe gelen uyarıların ardından, gözler 12 Ocak Pazartesi günü için valiliklerin alacağı kar tatili kararına çevrildi. Megakent İstanbul'da "beyaz çile" korkusu yaşanırken, Başkent Ankara'da ise buzlanma alarmı verildi.

İstanbul'da Kar Tatili Olacak mı? (12 Ocak 2026)

İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Ancak uzmanlar, pazar gecesi başlayacak kar yağışının pazartesi sabahı şehir içi trafiği felç edebileceği konusunda uyarıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilmesinde fayda var, kargaşa yaşanabilir" diyerek beklentiyi artırdı. AKOM verilerine göre yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 cm'yi bulması bekleniyor.

Ankara'da Buzlanma ve Kar Alarmı

Başkent Ankara'da ise kar yağışının yanı sıra dondurucu soğuklar etkili olacak. Valilik, taşımalı eğitim ve ulaşım güvenliğini tehdit edebilecek buzlanma riskine karşı teyakkuzda. Ankara için de henüz bir tatil kararı çıkmazken, duyurunun gece saatlerinde gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 68 İle "Sarı Kodlu" Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 68 il için alarm verdi.

İstanbul: Sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Yağışlar gece kara dönüşecek.

Ankara: Kar yağışı ile birlikte sıcaklık sıfırın altına inecek.

GÜNCELLEME: İstanbul ve Ankara Valilikleri, meteorolojik verileri anlık olarak takip ediyor. Tatil kararı gelmesi durumunda bu sayfada anında güncellenecektir.

Hangi İllerde Okullar Tatil?

Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, yoğun kar yağışı alan Doğu Anadolu'daki bazı ilçelerde yerel kararlar alınabilir. Veliler ve öğrenciler, E-Okul ve valiliklerin sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor.