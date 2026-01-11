Ankara Kent Konseyi (AKK) Medya Çalışma Grubu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Bu kapsamda düzenlenen “Gazeteciliğin Geleceği ve Yeni Medya” paneli, gazetecilik mesleğinin geçirdiği dönüşümü, dijitalleşmenin sektöre etkilerini ve mesleğin geleceğini çok yönlü bir bakış açısıyla ele aldı.

Gazeteciler, akademisyenler, iletişimciler ve genç gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği panel, sektörün sorunlarını açık bir dille tartışmaya açarken, mesleğin temel değerlerinin korunmasına yönelik güçlü mesajlar verdi.

PANELDE DİJİTALLEŞME, ETİK VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUŞULDU

Moderatörlüğünü gazeteci Bedirhan Şahin’in üstlendiği panelde, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş konuk konuşmacı olarak yer aldı. Program boyunca; dijitalleşmenin gazetecilik üzerindeki etkileri, yeni medya düzeni, haberin doğrulanması, mesleki etik, basın özgürlüğü, yerel basının dijitalleşmedeki yeri ve genç gazetecilerin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlar detaylı biçimde değerlendirildi. Katılımcılar, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, nitelikli haberciliğin önemine dikkat çekti.

“GAZETECİLİK, HABERCİLİKTEN UZAKLAŞAN BİR DEĞİŞİME DOĞRU GİDİYOR”

Panelin açılış konuşmasını yapan AKK Medya Çalışma Grubu Sözcüsü ve gazeteci Orhan Kemal Erkılıç, tüm meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Erkılıç, gazetecilerin her geçen yıl artan işsizlik ve güvencesizlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Değişen dünya düzeninin gazeteciliği de derinden etkilediğini belirten Erkılıç, “Kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Değişen dünyada gazeteciliğin, habercilikten uzaklaşan bir değişime doğru hızla gittiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Ankara özelinde yerel basının durumuna da değinen Erkılıç, siyasetin gölgesinde kalan yerel basının yeterli ekonomik destekten yoksun olması nedeniyle büyüme şansı yakalayamadığını vurguladı. Erkılıç, zorlaşan koşullar altında gazetecilerin ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek meslektaşlarına başarı ve dayanışma dileklerini iletti.

