Kulüpten yapılan açıklamada, Levent Mercan’ın Galatasaray karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık saptandığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe sağlık ekibinin, oyuncunun sahalara dönüş sürecini yakından takip edeceği öğrenilirken, Levent Mercan’ın durumu ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerle netlik kazanacak.

Levent Mercan sakatlık durumu, Fenerbahçe camiasında endişe yaratırken, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı merak konusu oldu.