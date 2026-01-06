Tokat ili Niksar İlçesi Şıhlar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, 6 yıllık bir araştırma ve çalışma sonucunda köyün tarihini anlatan “Geçmişten Bugüne Şeyhler/Şıhlar Köyü” kitabını çıkardı.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Ankara'da dernek merkezlerinde yaptıkları kitap tanıtımına Tokat milletvekili Kadim Durmaz, siyasetçiler, Tokat'ın çeşitli dernekleri ile çok sayıda kişi katıldı.

6 YILLIK EMEK İLE KÖYÜN TARİHİ KİTAPLAŞTI

Tanıtımın açılış konuşmasını yapan Şıhlar Köyü Derneği Başkanı Sezai Aydemir kitap hakkında bilgi verirken “Bugün yalnızca bir kitabın tanıtımını yapmadık aynı zamanda köyümüzün hafızasını, hatıralarını, köklerini ve kültürel mirasını geleceğe aktardık. ‘Geçmişten Bugüne Niksar Şeyhler/Şıhlar Köyü’ kitabı; belgeleri ile 600 yıllık bir geçmişin 6 yıllık sabırlı bir emeğin, titiz bir araştırmanın ve güçlü bir birlikteliğin ürünüdür. Köyümüz için çok önemli bir gün olmanın ötesinde Kültürel mirasımızı geleceğe aktarmanın mutluluğunu yaşadık. Mutluyuz gururluyuz, kitabımız Tokat ve Niksar kültürü ile köyümüze hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

