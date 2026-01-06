Yıldırım Beyazıt Lisesi’nin 1972–1973 eğitim-öğretim yılı 6 Edebiyat D mezunları, mezuniyetlerinin 52’nci yılında Hoya Cafe’de bir araya geldi. Yıllar sonra gerçekleşen buluşma, hem neşeli hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

Toplantıya katılan mezunlar arasında Cafer Külahlıoğlu, Davut Köksoy, Adile Güzel, Ahmet Şimşek, İbrahim Bulut, Kadrinur Turgut, Muvaffak Aytaş, Düriye Bozkan, Emel- Vasfi Özçelik çifti ve Kadriye Karaman yer aldı. Eski öğrenciler, okul yıllarında yaşadıkları anıları paylaşarak uzun yılların özlemini giderdi.

Buluşma sırasında, aralarından ayrılan ve bugün aralarında olmayan arkadaşları da unutulmadı. Onlar için saygı ve sevgiyle anma yapıldı. İsimleri tek tek dile getirilirken duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar, dostlukların ve paylaşılan anıların yıllara meydan okuduğunu vurguladı.

Buluşmaya katılan mezunlardan Vasfi Özçelik, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “52 yıl sonra aynı arkadaşlarla bir araya gelmek bizim için çok anlamlı. Zaman her şeyi değiştiriyor ama okul arkadaşlığı ve anılar asla eskimiyor.”

Mezunlardan Adile Güzel ise buluşmanın kendisi için taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti: “Yıllar sonra yeniden buluşmak, gençliğimize kısa bir yolculuk yapmak gibi. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Organizasyonu düzenleyen Davut Köksoy ise; “Arkadaşlarımı yıllar sonra bir arada görmek büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu bağın hâlâ sürüyor olması çok kıymetli.” dedi.

Mezunlardan Kadrinur Turgut ta, “Aradan yarım asır geçmesine rağmen bu sıcaklığı hissetmek beni çok duygulandırdı. Arkadaşlarımla yeniden bir arada olmak unutulmaz.” ifadelerini kullandı.

Kadriye Karaman ise; “Yıllar bizi ayırmış olabilir ama gönüllerimizi ayıramamış Bundan sonra daha sık bir araya gelmek istiyoruz. Çünkü bu dostluklar insanın hayatına değer katıyor.” dedi.

Muvaffak Aytaş da toplaıntı ile ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi “Çok anlamlı ve çok özel bir buluşma oldu 52 yıl sonra aynı masada oturmak aynı kahkahaları paylaşmak büyük bir mutluluk. Hoya Cafe’nin sıcak ortamı bu duyguyu daha da pekiştirdi.”

Programın sonunda mezunlar, bu tür buluşmaların ilerleyen yıllarda da devam etmesi ve geleneksel hale getirilmesi temennisinde bulundu. 52 yıl sonra gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Yıldırım Beyazıt Lisesi 1972–1973 mezunları için hafızalardan silinmeyecek özel bir gün olarak kayda geçti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmaya ev sahipliği yapan Hoya Cafe sahibi İlkay Külahlıoğlu, 52 yıl sonra bir araya gelen mezunları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Külahlıoğlu, “Böylesine anlamlı ve özel bir buluşmaya ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici. Yıllar sonra aynı heyecanla bir araya gelen mezunların anılarını tazelemesine, dostluklarını yeniden canlandırmasına vesile olmak çok kıymetli. Hoya Cafe olarak bu tür güzel ve anlamlı organizasyonlara her zaman kapımız açık,” dedi.

Gün boyu süren buluşma, toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve bir sonraki buluşma için temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi. Mezunlar, bu özel günün en kısa sürede tekrar edilmesi yönünde görüş birliğine vararak Hoya Cafe’den duygusal anılarla ayrıldı. v