DEV EMEKLİ-SEN, emekli aylıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek amacıyla TÜİK önünde bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Basın açıklamasını okuyan Sendika Genel Başkanı Cengiz Yavuz, iktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirerek, emeklilerin bütçeye yük olarak görüldüğünü ve uygulanan politikaların planlı bir yoksullaştırma sürecine dönüştüğünü söyledi. Yavuz, “Sadaka değil, insanca yaşam hakkımızı istiyoruz” diyerek, emeklilerin taleplerini kamuoyuna duyurdu.

“ZAM DEĞİL, REEL KAYIP DAYATILIYOR”

Hükümetin “enflasyonla mücadele” adı altında halkın alım gücünü yok ettiğini savunan Yavuz, en ağır bedelin emeklilere ödetildiğini belirtti. 2026 Ocak ayında emeklileri bekleyen tabloya dikkat çeken Yavuz, “İktidar, resmi enflasyonun dışında emekliye ve memura zırnık koklatmama niyetindedir. Bu süreç, enflasyonla değil emekçiyle mücadele sürecidir.” ifadelerini kullandı.

DİSK Araştırma Merkezi’nin verilerine işaret eden Yavuz, “2025 yılının son altı ayı için resmi enflasyonun yaklaşık yüzde 12 olarak açıklanması halinde, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2026’da sadece yüzde 12 zam yapılacaktır. Çarşıda pazarda fiyatlar yüzde 50 artmışken, kiralar yüzde 100 yükselmişken bu oran bir zam değil, reel gelir kaybıdır.” dedi.

Memur ve memur emeklilerine yapılacak artışın da yetersiz olduğunu vurgulayan Yavuz, “Toplu sözleşme tiyatrosu sonucunda memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam artış yüzde 18,4 civarında kalacaktır. Bu artış daha ilk aydan enflasyon karşısında eriyecektir.” şeklinde konuştu.

“18 BİN 900 TL BİR AYLIK DEĞİL, ÖLÜM HARÇLIĞIDIR”

En düşük emekli aylığına ilişkin planlamaları da eleştiren Yavuz, “Hükümetin sözde bir yasal düzenleme yapması durumunda bile en düşük emekli aylığının yaklaşık 18 bin 900 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Açlık sınırının 30 bin TL’yi zorladığı bir dönemde bu rakam bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır.” dedi. Ortalama emekli aylığının 23 bin 500 TL civarında kalacağının öngörüldüğünü belirten Yavuz, bu rakamın yoksulluk sınırının üçte birine bile denk gelmediğini söyledi.

“4 MİLYON EMEKLİ SIFIR ZAM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”

“Kök aylık” uygulamasına dikkat çeken Yavuz, yaklaşık 4 milyon emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yavuz, “Eğer kök aylık, yapılan artışa rağmen en düşük emekli aylığı sınırının altında kalırsa, emeklinin cebine giren para değişmeyecek. Devlet aynı parayı verecek ama televizyonlarda ‘emekliye zam yaptık’ denilecek. Bu açıkça halkı kandırmaktır, bu açıkça hırsızlıktır.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.