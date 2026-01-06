Akademisyenler ve sektör profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek panelde, dijital dönüşümün habercilik pratiklerine etkileri kapsamlı şekilde ele alınacak. Etkinlikte, sürdürülebilir basın ekonomisi, yeni dijital yetkinlikler ve haber doğrulama süreçleri farklı boyutlarıyla değerlendirilecek.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, etkinliğin açılışında takdim konuşması yapacak. Program, iki tematik oturum halinde gerçekleştirilecek.

Birinci Oturumun Gündemi: Haber Odalarının Dijitalleşmesi

Panelin ilk oturumunda; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Doko, Anadolu Ajansı Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer dijital dönüşüm sürecinde haber odalarının yeniden yapılandırılmasını tartışacak.

Oturumda ayrıca, yerel medyanın karşılaştığı yapısal ve ekonomik zorluklar masaya yatırılacak. Basının ekonomik sürdürülebilirliği çerçevesinde; reklam gelirlerindeki yeni yönelimler, abonelik, üyelik, bağış ve hibrit gelir modelleri, kamu destekleri ile sektörel teşvik mekanizmaları değerlendirilecek.

İkinci Oturum: Yapay Zekâ, Etik ve Doğrulama Süreçleri

Etkinliğin ikinci oturumunda ise yapay zekânın haber üretim süreçlerine etkisi etik, güven ve doğrulama perspektifleriyle ele alınacak. Bu oturuma; İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Özay, TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Saim Kurubaş ve Turkuvaz Medya Grubu Dijital Strateji ve Sosyal Medya Grup Müdürü Hamza Özdemir katılacak.

Oturum kapsamında; özgün içerik üretimi ve telif ilkeleri, dezenformasyon riskleri, insan gazeteciliği ile yapay zekâ arasındaki rol paylaşımı, çoklu platformlarda dijital içerik üretimi ve gazetecilik mesleğinin dijital çağdaki dönüşümü değerlendirilecek. Ayrıca yeni nesil okur alışkanlıkları ve dijital güvenlik konuları da ana başlıklar arasında yer alacak.

Disiplinlerarası Moderasyon

Oturumların moderatörlüğünü, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Akıllı üstlenecek. Panel, akademi, kamu ve medya temsilcilerinin katkılarıyla disiplinlerarası bir tartışma zemini oluşturacak.

Nitelikli ve Etik Dijital Habercilik Hedefi

Basın İlan Kurumu’nun düzenleyici ve destekleyici misyonu doğrultusunda gerçekleştirilecek panel; medya sektörünün dijital dönüşüm kapasitesini güçlendirmeyi, nitelikli ve etik haberciliğin dijital ekosistemde sürdürülebilirliğine katkı sunmayı ve politika geliştirme süreçlerine bilimsel bir referans çerçevesi oluşturmayı hedefliyor.