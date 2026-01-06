Dünya sinemasının önemli isimlerinden Macar yönetmen Bela Tarr, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Usta yönetmen, Karhozat, Torino Atı, Londra’daki Adam, Karanlık Armoniler ve Şeytanın Tangosu gibi unutulmaz filmleriyle tanınıyordu.

Avrupa Film Akademisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bela Tarr’ın ölümünden önce uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği bildirildi. Açıklamada, Tarr’ın yalnızca seçkin bir yönetmen değil, aynı zamanda güçlü politik duruşa sahip bir entelektüel olduğu vurgulandı.

Akademi, Tarr’ın sinema diline yaptığı özgün katkıların nesiller boyunca ilham vermeye devam edeceğini belirtti. Ünlü yönetmenin ailesinin bu zor dönemde basın ve kamuoyundan anlayış beklediği, rahatsız edilmek istemedikleri ifade edildi.

Bela Tarr’ın vefatı, Avrupa sinema çevrelerinde ve sinemaseverler arasında büyük üzüntüyle karşılandı.