Oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan “Ağlama Anne” dizisiyle adım atan Sıla Türkoğlu, başarılı projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, uzun süredir iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Sık sık magazin gündeminde yer alan Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak büyük yankı uyandırmıştı. Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça ülke ülke gezen oyuncu, tatil ve seyahat anlarını da Instagram üzerinden hayranlarına aktarmaya devam ediyor.

26 yaşındaki oyuncunun son durağı İsviçre’nin Zürih şehri oldu. Sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte çıktığı seyahatten kareler paylaşan Sıla Türkoğlu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ünlü isme mutluluk dileklerini iletti.